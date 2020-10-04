24-летняя певица Дуа Липа из Британии ошеломила новой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, на странице звезды в Инстаграм появилась целая серия снимков из новой откровенной фотосессии. Дуа нарядилась в очень короткое блестящее платье, открывающее аппетитные ноги и высокую грудь исполнительницы.

На некоторых фото рядом со знаменитостью красивый темнокожий мужчина в ярких щортах и свитшоте, на ногах красавца – татуировки.

"За кулисами", – подписала кадры знаменитость.

Поклонники не прошли мимо свежих фотографий красавицы, отметив природную красоту Липы и откровенность ее наряда.

Они за неполных два часа поставили под фото почти миллион лайков и написали множество хвалебных комментариев.

Ранее мы писали, что 24-летняя британская певица Дуа Липа обескуражила новой фотосессией. В Инстаграм звезды появилась серия фотографий из новой смелой фотосъемки. Дуа была одета в очень необычный наряд. На ней была одета футболка с вишенками на месте груди. На голове у артистки красовалась шапочка из пирожных с вишнями. В руках звезда тоже держала вишенку. Липа приоткрыла рот, что придало кадру особой пикантности.

"Снято удивительным, забавным и легендарным фотографом #TimWalker для wmag", - подписала пост Дуа.

За день ее фото собрало почти 1,5 миллиона лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов.

«Так хорошо, детка», «Ты удивительная», «Одержимая», «Люблю это», «Вау 2 фото», «Вкусные», «Королева», «Такая красивая», «Горжусь тобой», - пишут пользователи сети.

Дуа Липа готовится презентовать ремикс на песню «Levitating» при участии Мадонны и Мисси Эллиотт. На днях артистка поделилась отрывком из нового видео. На первых кадрах красотка предстала лежащей в траве с цветами в соблазнительной позе. Артистка делала плавные движения руками и стреляла глазками.

Кроме этого, недавно Дуа Липа поделилась совместным фото со скандальной американской певицей Майли Сайрус, намекнув на дуэт.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».

Также Politeka писала, что Дуа Липа зажгла с полуголой Майли Сайрус, откровенность зашкаливает: «Это рай».

А еще Politeka сообщала, что Дуа Липа без стыда и белья засветила "персики" в обтягивающем топе, Ратаковски в восторге: "Мой ангел".