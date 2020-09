View this post on Instagram

Как же мы соскучились по работе 🙏🏼 Концертов пока мало, но мы надеемся ❤️ Как хочется дышать полной грудью и ценить каждое мгновение 🥰 @samir_azaryan @stas_kostyushkin_official #концерт #любимаяработа #счастье #анясеменович #всебудетхорошо❤️