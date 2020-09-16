Популярная российская исполнительница Анна Семенович поразила красотой в окружении звездных красавчиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как же мы соскучились по работе 🙏🏼 Концертов пока мало, но мы надеемся ❤️ Как хочется дышать полной грудью и ценить каждое мгновение», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Семенович позирует в платье с декольте, эффектно демонстрируя роскошное тело.

«Ну вот, бросила Губерниева и сразу за двоих взялась», «какие же вы красивые», «платье бомба», «Анна – вы красотка», «бомбезный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что счастливая Анна Семенович забралась в казан с горячей водой, впечатлив фигурой в купальнике.

На новых кадрах Семенович позирует в огромном чане, расположенном прямо над горящим костром. Красотка плещется в воде в роскошном зеленом купальнике. Кокетливая шнуровка на декольте позволяет поклонникам по достоинству оценить пышные формы звезды.

«Ух, варят, жарят, шпарят! Сожрать хотят! Но не выйдет, подавятся», - с присущим ей юмором говорит Семенович.

Напомним, Семенович сверкнула аппетитным бюстом на яхте перед молодым красавцем.

Как сообщала Politeka, знойная Семенович превратилась в соблазнительную гадалку, ошарашив предсказанием.

Также Politeka писала, что потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары.