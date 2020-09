View this post on Instagram

Любимые , за сутки больше МИЛЛИОНА просмотров 🔥 Спасибо большое, кто ещё не посмотрел мой новый клип #манибой ? Как вы хороши в этой работе , мой невозмутимый @guberniev_dmitry и терпеливый @gaydulyan Посмотрите ещё раз мой клип, напишите в коментах ваш любимый момент, если наши моменты совпадут всем от меня ❤️ шикарный костюм фуксия от @atelie_moscow #люблю #любимаяработа #творчество #клип #премьера #анясеменович #позитив #юморfm