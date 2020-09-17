Популярная российская исполнительница Анна Семенович появилась в компании известного актера

Звезда поделилась кадрами "развлечений" в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На днях артистка опубликовала в Ютуб свой новый клип на песню "Мани бой", в съемках которого принял участие актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня".

Позже Семенович порадовала поклонников видео, снятым во время съемочного процесса.

На кадрах Аня предстала в розовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Из большого выреза едва не выпрыгивала грудь. На глазах у артистки была повязка, и когда послышалось: "Начали!", Андрей подбежал к певице и та с улыбкой стала его трогать. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В посте артистка заявила, что ее новая работа всего за сутки собрала 1,2 миллиона просмотров и поблагодарила команду и зрителей.

"Посмотрите еще раз мой клип, напишите в комментах ваш любимый момент, если наши моменты совпадут всем от меня ❤️ шикарный костюм фуксия", - написала Аня.

За три часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"На Вас платье или костюм ? Очень красивое !", "Какая же конфетка 🔥🔥🔥", "Все моменты👌✌️😘", " А кто вам песни пишет? Блатные какие-то , «манибой», «я твоя буся», вы же чувственная красотка, а не клоун 🤡", "Клип хороший, но вот песня..раньше лучше были. В последнее время какие- то детские🤷‍♀️...", "Анечка, Вы такая лапочка в клипе. Смотрела с удовольствием и смеялась. Такой мини-фильм-комедия. Хотелось, чтобы он не заканчивался! Спасибо🎉🎉🎉💐💐💐💞💞💞", - написали пользователи сети.

Напомним, Семенович сверкнула аппетитным бюстом на яхте перед молодым красавцем.

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