Популярная российская исполнительница Анна Семенович поразила красотой в оригинальном наряде

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото со съемок клипа «Манибой». На фото она предстала в юбке, кофточке с пикантным декольте и рубашке, повязанной сверху наряда. Стоит отметить, что необъятную грудь Анны прикрывала черная сеточка, но через нее хорошо просматривалось красивое декольте и соблазнительные «персики» певицы.

«У нас 2,5 миллионов просмотров за неделю. Спасибо вам мои любимые. Я так счастлива, что мой клип #манибой вам понравился. Это колоссальная работа большого коллектива и ваши просмотры, это как аплодисменты на концерте», - заявила Семенович.

За час ее пост собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ань, вы такая яркая и изнутри как будто светитесь, глаз просто не оторвать», «Анна ты красотка!», «Самая стильная», «Спасибо вам за прекрасную песню и шикарный клип!», «Сложно сказать, какой любимый, наверное все», «Все клипы замечательные. Анечка вы лучшая. Несмотря на многие плохие комментарии вокруг Анны, я считаю что клип бомба как всегда) Все кому не нравится просто завидуют, сделайте лучше и тогда говорите!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Семенович разъярила пошлой выходкой: "Мужчины любят пышные женские попы".

Как сообщала Politeka, Анна Семенович ошарашила экспериментом со внешностью, неожиданное фото.

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