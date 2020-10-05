Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про те, як захворіла

На кадрах красуня здалася в білій блузці. Зірка не одягла ліфчик, а декольте виявилася досить пристойним. Анна волосся вирішила залишити розпущеним і знімала сама себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кохані, не хотіла вас відразу лякати, але прийшов час поділитися не найприємнішою новиною. Вже тиждень я перебуваю вдома на карантині. Китайський вірус дістався до мене. Відчуваю себе вже набагато краще, 12 жовтня самоізоляція закінчиться і я з придбаними антитілами знову повернуся в стрій абсолютно безпечна для оточуючих! А вас дуже прошу берегти себе і рідних. Носіть маски і рукавички, уникайте по-можливості людних місць. Ваша коронована Анна", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Аня, яка ви тут красива! Справжня російська красуня!", "Чудово виглядаєш", " Анна бажаю Вам одужання!", "Ти дитина блискавки, вмієш перемагати!", "Без макіяжу така молода, свіжа, гарненька".

Повідомлялося, що російська артистка Анна Семенович розповіла про те, що робить жінок по-справжньому красивими.

Зірка опублікувала нове фото, на якому постала перед шанувальниками на в яскравому домашньому образі. Вона зручно розташувалася в плетеному кріслі на терасі, надівши сорочку оливкового кольору зі шнурком на талії, а також розстебнула гудзики на грудях.

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