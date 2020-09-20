40-летняя российская певица Анна Семенович заинтриговала публику своими перевоплощениями
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала, как бы выглядела, будь другой национальности.
С помощью специальной программы Анна обработала свое фото и с легкостью поменяла европейскую внешность на африканскую и азиатскую.
"Смотрите какое интересное приложение 🔥 Красивая женщина, красива всегда 😉 А вам я какая больше нравлюсь?", - подписала фото звезда.
Судя по многочисленным комментариям, чернокожая Семенович - вне всяких похвал.
Самая мощная магнитная буря готовит удар по украинцам, одним днем не обойдется: названы даты
«Так приятно смотреть»: замужняя Седокова без стыда посветила «пережаренным» бюстом перед Ургантом
Украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
"Африка😍"
"Анна, в любом образе Вы прекрасны❤️❤️❤️"
"В оригинале самая красивая"
"Индианка бомба🔥😂"
"Анюта! Тебе все равно в какой национальности)))) Всегда 🔥"
"Истинная внешность - блистательна без всяких «НО»! Однако «Африка» - сексапильна невероятно🤣🔥❤️‼️"
"Asia - прикольно, не обычно👍😁"
"Аня! Как тебе идёт Африка 🔥"
"Абсолютно разные женщины получились"
"Наоми Семёнович )"
Ранее мы сообщали, Семенович презентовала новый клип на песню "Мани бой". К слову, в съемках принял участие звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян.
На кадрах певица предстала в розовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Из большого выреза едва не выпрыгивала грудь. На глазах у артистки была повязка, и когда послышалось: "Начали!", Андрей подбежал к ней, и та с улыбкой стала его трогать руками.
В посте Семенович заявила, что ее новая работа всего за сутки собрала 1,2 миллиона просмотров и поблагодарила команду и зрителей.
Напомним, Семенович сверкнула аппетитным бюстом на яхте перед молодым красавцем.
Также Politeka писала, что потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары.