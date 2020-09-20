А вам какой образ нравится больше всего?

40-летняя российская певица Анна Семенович заинтриговала публику своими перевоплощениями

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала, как бы выглядела, будь другой национальности.

С помощью специальной программы Анна обработала свое фото и с легкостью поменяла европейскую внешность на африканскую и азиатскую.

"Смотрите какое интересное приложение 🔥 Красивая женщина, красива всегда 😉 А вам я какая больше нравлюсь?", - подписала фото звезда.

Судя по многочисленным комментариям, чернокожая Семенович - вне всяких похвал.

"Африка😍"

"Анна, в любом образе Вы прекрасны❤️❤️❤️"

"В оригинале самая красивая"

"Индианка бомба🔥😂"

"Анюта! Тебе все равно в какой национальности)))) Всегда 🔥"

"Истинная внешность - блистательна без всяких «НО»! Однако «Африка» - сексапильна невероятно🤣🔥❤️‼️"

"Asia - прикольно, не обычно👍😁"

"Аня! Как тебе идёт Африка 🔥"

"Абсолютно разные женщины получились"

"Наоми Семёнович )"

Ранее мы сообщали, Семенович презентовала новый клип на песню "Мани бой". К слову, в съемках принял участие звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян.

На кадрах певица предстала в розовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Из большого выреза едва не выпрыгивала грудь. На глазах у артистки была повязка, и когда послышалось: "Начали!", Андрей подбежал к ней, и та с улыбкой стала его трогать руками.

В посте Семенович заявила, что ее новая работа всего за сутки собрала 1,2 миллиона просмотров и поблагодарила команду и зрителей.

Напомним, Семенович сверкнула аппетитным бюстом на яхте перед молодым красавцем.

Также Politeka писала, что потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары.