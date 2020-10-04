Актриса Лера Товстолес, которая является звездой «Квартала 95», показала закулисье между шоу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Кошевой принес запрещенку», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах покрасневший Кошевой принес в гриммерку к девушкам пакет с вином, называя его при этом «молочком».
«Хочу, чтобы ты была здоровая, красивая», - говорит он.
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После этого Кошевой начинает петь национальные песни, параллельно кивая головой.
«Не знаю какой раз уже смотрю этот момент😂 А смех Серафимы», «Слова спиши. Хорошая песня. Выучить хочу. И пить так же», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о кайфе
На фото Лера показала себя в черном полупрозрачном платье с открыми плечами и без белья. Товстолес позировала в профиль, оставив волосы распущенными. На руке и в ушах можно увидеть украшения. Звезда соблазнительно приоткрыла рот, а глаза отвела от обьектива камеры.
Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев в виде смайликов.
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