Актриса Лера Товстолес, которая является звездой «Квартала 95», показала закулисье между шоу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кошевой принес запрещенку», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах покрасневший Кошевой принес в гриммерку к девушкам пакет с вином, называя его при этом «молочком».

«Хочу, чтобы ты была здоровая, красивая», - говорит он.

После этого Кошевой начинает петь национальные песни, параллельно кивая головой.

«Не знаю какой раз уже смотрю этот момент😂 А смех Серафимы», «Слова спиши. Хорошая песня. Выучить хочу. И пить так же», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о кайфе

На фото Лера показала себя в черном полупрозрачном платье с открыми плечами и без белья. Товстолес позировала в профиль, оставив волосы распущенными. На руке и в ушах можно увидеть украшения. Звезда соблазнительно приоткрыла рот, а глаза отвела от обьектива камеры.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев в виде смайликов.

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