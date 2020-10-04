Актриса Лера Товстолес, яка є зіркою "Кварталу 95", показала закулісся між шоу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Кошовий приніс запрещенку", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах почервонілий Кошовий приніс в гриммерку до дівчат пакет з вином, називаючи його при цьому «молочком».

"Хочу, щоб ти була здорова, красива", - говорить він.

Після цього Кошовий починає співати національні пісні, паралельно киваючи головою.

"Не знаю який раз вже дивлюся цей момент♪ а сміх Серафими", "Слова спиши. Гарна пісня. Вивчити хочу. І пити так само», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про кайф

На фото Лера показала себе в чорній напівпрозорій сукні з відкритими плечима і без білизни. Товстолес позувала в профіль, залишивши волосся розпущеним. На руці й в вухах можна побачити прикраси. Зірка спокусливо відкрила рот, а очі відвела від об'єкта камери.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали кілька коментарів у вигляді смайликів.

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