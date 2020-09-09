Молодая украинская юмористка и звезда "Квартал 95" Лера Товстолес покорила сеть новым смелым образом

На своей странице в Instagram артистка «Женского Квартала» разместила сразу два неожиданных фото с конем, черно-белое и цветное, передает Politeka.net.

На кадрах Лера предстала в нюдовом топе на тонких бретельках, который удачно подчеркнул ее изящный бюст, хрупкие плечи и тонкую талию. Образ юмористка дополнила легкой ковбойской шляпой. Лера также сделала яркий макияж с акцентом на глаза и надула губки, что придало образу еще больше игривости.

"Почему бы не выложить фотку с конем )", — коротко и незамысловато подписала снимки актриса.

"Хорошо но ЧБ круче)) а почему бы и нет, лошади иногда лучше людей", "Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!🌹", "Красивые 👌🏽", "Красотка ❤️❤️❤️", — пишут в комментариях друзья и поклонники Товстолес.

Ранее звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем мини.

На фото Лера позирует в соблазнительном платье в обтяжку. Черный наряд с оригинальной блестящей отделкой идеально сидит по фигуре звезды, а его короткая юбка позволяет Товстолес показать свои стройные ножки во всей красе. Образ юмористки дополняет аккуратная укладка.

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