Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о кайфе

На фото Лера показала себя в черном полупрозрачном платье с открыми плечами и без белья. Товстолес позировала в профиль, оставив волосы распущенными. На руке и в ушах можно увидеть украшения. Звезда соблазнительно приоткрыла рот, а глаза отвела от обьектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Украшения, которые меняют вашу жизнь. Мое любимое", - написала красавица.

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Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев в виде смайликов, но так и хочется добавить: "Бриллиант, взгляд не оторвать".

Сообщалось, что звезда студии "Квартал 95", актриса и модель Лера Товстолес удивила шалостями в новом платье.

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Слёзы счастья, смех и ваши глаза на @zhenskiykvartal_official ! Первый концерт после карантина со зрителями! Платье на мне от @polozovastudio - сколько комплиментов я получила в тот вечер. Ателье @polozovastudio -это то, что нужно каждый девушке. Там вы сможете найти все, а главное пошить то, чего нигде нельзя найти. Я уже шью в ателье @polozovastudio себе пальто на осень. Потом вам все покажу! Спасибо @tverdohleb_k - что всегда с нами, в самые счастливые моменты работы! Твои фото 🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️❤️ А вам какая фотка понравилась больше всего ?)

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Красотка разместила на своей странице в "Инстаграм" фото, на котором предстала в черном наряде с серебристым поясом. Фасон выделяется несколькими слоями и длинным подолом из множества полосок.

Мы писали, что известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95" показала себя и коллег по проекту.

На фото Лера стояла в оранжевой толстовке. Рядом можно увидеть Ольгу Жковцову, которая была в розовой футболке. По центру расположилась Настя Оруджова в футболке с приличным декольте.

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