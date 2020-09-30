Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о кайфе

На фото Лера показала себя в черном полупрозрачном платье с открыми плечами и без белья. Товстолес позировала в профиль, оставив волосы распущенными. На руке и в ушах можно увидеть украшения. Звезда соблазнительно приоткрыла рот, а глаза отвела от обьектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Украшения, которые меняют вашу жизнь. Мое любимое", - написала красавица.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев в виде смайликов, но так и хочется добавить: "Бриллиант, взгляд не оторвать".

Сообщалось, что звезда студии "Квартал 95", актриса и модель Лера Товстолес удивила шалостями в новом платье.

Красотка разместила на своей странице в "Инстаграм" фото, на котором предстала в черном наряде с серебристым поясом. Фасон выделяется несколькими слоями и длинным подолом из множества полосок.

Мы писали, что известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95" показала себя и коллег по проекту.

На фото Лера стояла в оранжевой толстовке. Рядом можно увидеть Ольгу Жковцову, которая была в розовой футболке. По центру расположилась Настя Оруджова в футболке с приличным декольте.

Напомним, блондинка из «Квартал 95» зажгла с соблазнительной Астафьевой и шаловливой Никитюк

А еще Politeka писала, что Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры

Также Politeka сообщала, что игривая красотка из "Квартал 95" посветила бюстом в образе ковбойши



