Звезда юмористического шоу «Квартал 95» Лера Товстолес показала, как «развлекалась» с коллегой по цеху Евгением Кошевым
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сидим красивые с Евгением Кошевым, ждем новый вечерний квартал, а ждать осталось недолго», - говорится в сообщении.
При этом Товстолес призвала украинцев включать украинцев и смотреть, «как Жека водил меня на свиданку». На опубликованных кадрах Товстолес сидит вместе с Кошевым на диване, а перед ними стоят два пустых бокала.
«Лицо просто огонь», «супер вообще», «обожаю вас», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес изумила необычным фото с оружием.
25-летняя знаменитость разместила новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором попозировала с двумя автоматами в руках.
Локацией для съемки стало поле. Девушка нарядилась в легкое светлое платье в черных горошек и солнцезащитные очки. Ее стильный лук дополнила красивая прическа с развевающимися на ветру крупными локонами. В кадр также попал оператор с камерой, который снимал Товстолес.
Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".
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