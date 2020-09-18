Звезда юмористического шоу «Квартал 95» Лера Товстолес показала, как «развлекалась» с коллегой по цеху Евгением Кошевым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сидим красивые с Евгением Кошевым, ждем новый вечерний квартал, а ждать осталось недолго», - говорится в сообщении.

При этом Товстолес призвала украинцев включать украинцев и смотреть, «как Жека водил меня на свиданку». На опубликованных кадрах Товстолес сидит вместе с Кошевым на диване, а перед ними стоят два пустых бокала.

«Лицо просто огонь», «супер вообще», «обожаю вас», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес изумила необычным фото с оружием.

25-летняя знаменитость разместила новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором попозировала с двумя автоматами в руках.

Локацией для съемки стало поле. Девушка нарядилась в легкое светлое платье в черных горошек и солнцезащитные очки. Ее стильный лук дополнила красивая прическа с развевающимися на ветру крупными локонами. В кадр также попал оператор с камерой, который снимал Товстолес.

Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.

Также Politeka писала, что роскошная звезда "Квартал 95" показала, как развлекается с любимым на яхте