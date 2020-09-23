Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес поделилась забавными совместными фото с Лесей Никитюк, Дашей Астафьевой и не только

Блондинка из «Женского Квартала» опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Товстолес приняла участие в съемках программы «Хто зверху», где ее партнершами по съемочной площадке стали ведущая Леся Никитюк, певица Даша Астафьева и гимнастка Анна Ризатдинова. Артистка поделилась сразу несколькими новыми фото со съемок.

Так, на первом кадре девушки запечатлены за весьма необычным занятием: выжимкой виноградного сока. Красотки в коротких белых платьях увлеченно топчут виноград ногами прямо на глазах у публики.

На втором снимке красотки уже просто позируют вместе на фоне зала, задорно улыбаясь. Никитюк при этом дерзко положила одну руку на грудь Ризатдиновой.

Еще на нескольких фото можно увидеть саму Товстолес за выполнением заданий.

Поклонники артистки не прошли мимо ее нового поста.

«Пошла жара», «Блииин мне так интересно посмотреть) обожаю эту программу жду эфир», «удачи вам», «Я люблю эту программу. Буду смотреть. Надеюсь, победит команда девушек)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Товстолес показала, как «развлекалась» с коллегой по цеху Евгением Кошевым. Снимками артистка поделилась в Инстаграм.

На опубликованных кадрах Товстолес сидит вместе с Кошевым на диване, а перед ними стоят два пустых бокала.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

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