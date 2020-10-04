37-летняя украинская певица Джамала в сногсшибательном наряде заговорила о серьезных вещах

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в роскошном платье, приспущенном на плечах, блеснув пикантными "холмиками" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Брюнетка поблагодарила всех украинских учителей и поздравила с их Днем (отмечается в первое воскресенье октября).

"Учителя важны. В моей жизни не было неважных учителей. Я благодарна всем педагогам, которые учили меня в разные моменты моей жизни. Я всем-всем благодарна 🙏🏾 Очень трудно сразу оценить вклад своих преподавателей, когда ты сам еще учишься в начальной, средней школе, училище, консерватории и т.д. Ты можешь оценить уже спустя годы, когда мыслями возвращаешься к каким-то фразам, когда вспоминаешь слова, что говорили тебе педагоги... С Днем учителя!", - поделилась своими мыслями Джамала.

Пользователи буквально за час поставили более 17 000 "лайков".

"Да, много действительно доходит через годы! Но сначала учителю надо просто деверять♥️", - пишет одна из поклонниц артистки.

Ранее мы сообщали, Джамала впечатлила домашней фотосессией. Артистка показала себя в пижамных штанах и рубашке свободного кроя горчичного цвета, а также кремовом топе. Звезда позировала, сидя на полу, возле кроваток своих сыновей.

«Желаю, чтобы все ваши утра были не обязательно легкими, но всегда в любви», - подписала кадры певица.

«Все фото прекрасны самая красивая», «шикарная и очень красивая», "Спасибо за пожелание, абсолютно взаимно", «Какая вы роскошная женщина!», - отреагировали пользователи.

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