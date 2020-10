View this post on Instagram

Вчителі важливі. В моєму житті не було неважливих вчителів. Я вдячна всім педагогам, які навчали мене в різні моменти мого життя. Я всім-всім вдячна 🙏🏾 ⠀ Дуже важко одразу оцінити внесок своїх викладачів, коли ти сам ще навчаєшся в початковій, середній школі, училищі, консерваторії і т.д. Ти можеш оцінити вже через роки, коли думками повертаєшся до якихось фраз, коли пригадуєш слова, що казали тобі педагоги, коли використовуєш знання, якими з тобою ділилися. Через осмислення ти розумієш, які круті були в тебе вчителі! ⠀ З Днем вчителя!