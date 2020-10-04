37-річна українська співачка Джамала у карколомному вбранні заговорила про серйозні речі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відеозвернення в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в розкішній сукні, приспущеній на плечах, блиснувши пікантними "пагорбами" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Брюнетка подякувала всім українським вчителям і привітала з їх Днем (відзначається в першу неділю жовтня).

"Вчителі важливі. У моєму житті не було неважливих вчителів. Я вдячна всім педагогам, які вчили мене в різні моменти мого життя. Я всім-всім вдячна ☺ Дуже важко відразу оцінити внесок своїх викладачів, коли ти сам ще вчишся в початковій, середній школі, училищі, консерваторії і т.д. ти можеш оцінити вже через роки, коли думками повертаєшся до якихось фраз, коли згадуєш слова, що говорили тобі педагоги... З Днем вчителя!", - поділилася своїми думками Джамала.

Користувачі буквально за годину поставили понад 17 000 "лайків".

"Так, багато дійсно доходить через роки! Але спочатку вчителю треба просто діверяти♥️", - пише одна з прихильниць артистки.

Раніше ми повідомляли, Джамала вразила домашньою фотосесією. Артистка показала себе в піжамних штанях і сорочці вільного крою гірчичного кольору, а також кремовому топі. Зірка позувала, сидячи на підлозі, біля ліжечок своїх синів.

"Бажаю, щоб всі ваші ранки були не обов'язково легкими, але завжди в любові", - підписала кадри співачка.

"Всі фото прекрасні найкрасивіша", "шикарна і дуже красива", "спасибі за побажання, абсолютно взаємно", "яка ви розкішна жінка!", - відреагували користувачі.

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