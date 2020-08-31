Популярная украинская певица Джамала поделилась самыми радостными кадрами этого лета с отдыха со своей семьей
Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В июне этого года Джамала стала матерью во второй раз. Однако, это не помешало ей насладиться морем и пляжем в Турции. Так, звезда опубликовала целую серию фотографий, посвященную отдыху с семьей.
На снимках можно увидеть саму певицу в сплошном купальнике, а также ее мужа Бекира Сулейманова, 2-летнего сына Эмира и даже полуторамесячного малыша, которого назвали Селим-Гирай. Также на фото отметилась сестра Джамалы со своими дочками.
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«Лето, спасибо за то, что ты вообще произошло! Уже скучаю. Не представляю лета без моря, детей и родных», - написала в подписи к снимкам Джамала.
Ее поклонники тепло отреагировали на такой трогательный пост.
«С сестрой как 2 капли», «Эмир такой зайка. Сестричка у Вас красавица нереальная. Генетика сильная штука, две красотки», «Вы и ваша семья очень хорошие», «Красота! Замечательные фотографии! Вспоминали вас на встрече ко Дню Независимости в Мармарисе, гордились, что вы были именно здесь», - пишут люди.
До этого мы писали, что Джамала опубликовала фотографии с концерта, который проходил под открытым небом в столичном ботсаду.
На ней – колготки в крупную сетку, оригинальные сапоги с пышным верхом на завязке, фиолетовая туника и длинные перчатки такого же цвета, а сверху – многослойная пышная длинная накидка с оборками, которая скрывает хрупкую фигуру артистки.
Напомним, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.
Как сообщала Politeka, Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.
Также Politeka писала, что эффектная Джамала разгорячила мегаоткровенным декольте.