Популярная украинская певица Джамала поделилась самыми радостными кадрами этого лета с отдыха со своей семьей

Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В июне этого года Джамала стала матерью во второй раз. Однако, это не помешало ей насладиться морем и пляжем в Турции. Так, звезда опубликовала целую серию фотографий, посвященную отдыху с семьей.

На снимках можно увидеть саму певицу в сплошном купальнике, а также ее мужа Бекира Сулейманова, 2-летнего сына Эмира и даже полуторамесячного малыша, которого назвали Селим-Гирай. Также на фото отметилась сестра Джамалы со своими дочками.

«Лето, спасибо за то, что ты вообще произошло! Уже скучаю. Не представляю лета без моря, детей и родных», - написала в подписи к снимкам Джамала.

Ее поклонники тепло отреагировали на такой трогательный пост.

«С сестрой как 2 капли», «Эмир такой зайка. Сестричка у Вас красавица нереальная. Генетика сильная штука, две красотки», «Вы и ваша семья очень хорошие», «Красота! Замечательные фотографии! Вспоминали вас на встрече ко Дню Независимости в Мармарисе, гордились, что вы были именно здесь», - пишут люди.

До этого мы писали, что Джамала опубликовала фотографии с концерта, который проходил под открытым небом в столичном ботсаду.

На ней – колготки в крупную сетку, оригинальные сапоги с пышным верхом на завязке, фиолетовая туника и длинные перчатки такого же цвета, а сверху – многослойная пышная длинная накидка с оборками, которая скрывает хрупкую фигуру артистки.

Напомним, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.

Как сообщала Politeka, Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.

Также Politeka писала, что эффектная Джамала разгорячила мегаоткровенным декольте.