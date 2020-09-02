Джамала показала, как расслабляется в жару в легком платье
Популярная украинская певица поделилась солнечными фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимках Джамала позирует на улице под жарким солнцем. На ней легкой бежевое платье в горошек с глубоким вырезом на груди. Наряд прекрасно подчеркнул фигуру певицы а декольте добавило образу изюминки.
Звезда добавила в свой образ немного украшений, а волосы оставила распущенными, позволив им свободно развеваться на ветру.
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В руках у певицы можно заметить бокал с прохладным напитком.
«Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает», - написала звезда.
Ее поклонники активно комментируют новый пост.
«Классно выглядишь», «Прекраснаааяя», «Красотулька», «Какое красивое платье. Какая красивая Джамала», - пишут люди.
До этого мы писали, что Джамала поздравила всех украинцев с Днем Независимости в оригинальном наряде.
На фотографиях Джамала запечатлена в белоснежном пышном платье макси, с рукавами-фонариками и белым корсетом. При этом главной изюминкой наряда можно назвать откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло пышный бюст артистки.
Образ Джамала дополнила волнистой укладкой и нежным макияжем. На шее у нее нежное ожерелье. В то же время нашлись и те, кому такой вид певицы на праздновании Дня Независимости показался слишком откровенным.
Напомним, роскошная Джамала в купальнике засветила всю свою семью: «Сестричка красавица нереальная».
Как сообщала Politeka, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.
Также Politeka писала, что Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.