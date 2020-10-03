Джамала субботним утром показала себя в непринужденном домашнем образе

Популярная украинская певица поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых снимках Джамала позирует сидя на полу детской комнаты. На ней простой, но от этого не менее стильный домашний наряд цвета хаки. Звезда позирует уверенно и непринужденно. На ней минимум косметики, а волосы свободно спадают на плечи.

«Желаю, чтобы все ваши утра были не обязательно легкими, но всегда в любви», - подписала кадры певица.

В комментариях украинцы тут же принялись обсуждать ее пост.

«Все фото прекрасны самая красивая», «шикарная и очень красивая», «Конечно же все три. Наша самая прекрасная. Спасибо за пожелание, абсолютно взаимно», «Какая вы роскошная женщина!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джамала совсем недавно родила второго ребенка - певица стала мамой еще одного очаровательного сыночка. Сейчас артистка уже вернулась к работе и изо всех сил старается успевать уделять время при этом и семье и особенно малышам.

На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала трогательные кадры в кругу семьи. На фото можно увидеть старшего сына певицы, двухлетнего Эмира-Рахмана, младшего Селима-Гирая и ее мужа Сеит-Бекира.

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".