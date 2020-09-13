Джамала умилила сеть чарующими фото в компании своего старшего сынишки

Как сообщает Politeka.net, Джамала довольно быстро вернула форму после рождения второго сына и окунулась в активную жизнь. Певица вновь начала выступать и радовать поклонников яркими и стильными появлениями.

Она настолько любит своих сыновей, что и дня не может без них. Из-за этого певица взяла их в очередную поездку, о чем сообщила на своей странице в сети Instagram. Кроме того, она показала серию снимков в компании старшего сына Эмира-Рахмана.

Перед камерой певица появилась в светлом брючном костюме оверсайз и модных массивных кроссовках. Отметим, что исполнительница не поленилась сделать легкий макияж и выглядит просто замечательно. Ее сынишка Эмир надел яркий наряд в стиле кэжуал: футболка песочного оттенка с тиграми и синие джинсы.

Звездная мамочка и ее старший сынок позировали в загородном комплексе под Львовом "Edem Resort Medical & SPA". На снимках Джа счастливо улыбается, обнимая Эмира.

Пользователи сети засыпали семейство умиленными и душевными комментариями, отмечая, как малыш похож на свою звездную мамочку:

"Лучшая мама украинского шоу-бизнеса❤️", "Вы очень классная", "Какая прелесть! Как он на вас похож", "Нежность 🥰🥰🥰❣", "Такие красивые", "Джа, Эмир копия тебя-мамочка❤️", "Такой сладкий, мамины глаза😍".

Напомним, роскошная Джамала в купальнике засветила всю свою семью: «Сестричка красавица нереальная».

Как сообщала Politeka, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.

Также Politeka писала, что Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.