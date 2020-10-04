Доллар и евро разбросало, НБУ поразил новым курсом валют: что будет с гривной после выходных

Курс валют в Украине 4 октября приготовится к скачку, доллар после выходных набросится на гривну с "удвоенной" силой.



Так, стодолларовая купюра после выходных немного поддаст давления: +0,65 грн на межбанке.

А вот евро наоборот, в понедельник сдаст позиции: -9,58 гривны.

Курс валют в Украине на 4 октября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2833,43 грн;

100 евро – 3332,82 грн.

В то же время специалисты из Национального банка утверждают, что десять рублей можно будет купить за 3,674 гривны.

Украинцев перед отопительном сезоном оставят без выплат, детали жесткого закона: что будет с субсидиями

В Украине официально урезали субсидии, соответствующий закон был подписан президентом.

Формулу расчета субсидии изменили и новшество вступило в силу так, что каждой семье придется платить больше, отдельным категориям украинцев и вовсе нужно будет заплатить – на 500 грн больше.

Изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона, когда платежки за коммуналку вырастут.

В новой же формуле вместо 15% установят коэффициент в 20%. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подсчитал, что после таких изменений субсидию на 40% меньше будут получать, чем в прошлом году.

Зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара

К концу года зарплаты украинцев вырастут, однако в то же время поднимется и курс доллара.

Эксперты утверждают, что уже в декабре с учетом премий и 13-х зарплат, средний заработок по Украине составит 13,5 тыс. грн, а в октябре-ноябре этот показатель будет колебаться в пределах 12,2-12,3 тыс. грн. Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В свою очередь, Андрей Забловский отметил, что увеличение зарплат в конце года объясняется в первую очередь увеличением размере минимальной зарплаты с 1 сентября.

"С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн/мес., после чего резко просесть в январе 2021 года", - озвучил Забловский свой прогноз.

«До 36 тысяч гривен»: украинцам грозят жесткие штрафы, кому и за что придется раскошелиться

Киевские чиновники решили напомнить гражданам о внушительном штрафе за нарушение всего одного пункта закона

Так, речь идет о сжигании листьев, что является нарушением ряда норм действующего законодательства. Помимо того, что это вредит здоровью людей и экологическому состоянию города, это влечет за собой наложение административных штрафов.

Согласно законодательству, сжигание листьев, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью тянет за собой наложение штрафа в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов (от 3060 до 6120 грн).

Для должностных лиц это будет от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 21420 до 36000 грн).

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, решение о жестком штрафе вступило в действие, за что придется выложить до 510 гривен

Также Politeka писала, что с украинцев стянули миллионные штрафы, в Кабмине озвучили цифры