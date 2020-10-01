В Нацполиции Украины напомнили, что с 1 октября водители автомобилей обязаны включать фары

Как информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции, действует это правило для всех водителей, автомобили которых едут по дорогам вне населенных пунктов.

"С 1 октября по 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", – напомнили в ведомстве.

Также водителей предупредили о штрафах за невыполнение этого требования. В случае, если фары вне населенных пунктов не будут включены, то водителя транспортного средства оштрафуют в размере от 425 до 510 гривен.

В полиции объяснили, что данное требование введено в связи с тем, что в условиях недостаточной видимости, а это чаще всего бывает осенью и зимой, необходимо в целях безопасности дополнительно обозначать автомобиль.

Ранее мы писали, что разговор по телефону за рулем автомобиля карается штрафами. При фиксации нарушения инспектор выносит постановление на месте остановки. В таком случае водителю придется оплатить штраф в размере 425 гривен. В других случаях, когда нарушитель стал причиной изменить скорость других водителей, а также если поменяли направление езды и так далее - штраф составит до 680 гривен или лишения прав на срок от 6 месяцев до года.

С 21 по 27 сентября инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции осуществляли проверку фур на предмет перевеса.

Отмечается, что было проверено почти 22 тысячи транспортных средств за неделю. Нарушения были выявлены у 411 фур. Общая сумма выписанных штрафов составила около 3,5 миллиона гривен. Это деньги, которые были заплачены за перегрузки.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Стоит отметить, что самые злостные нарушители были пойманы с перевесом 24-45% от допустимого веса.

В Украине хотят ввести новые штрафы, которые коснутся подростков и детей. В Верховной Раде приняли за основу законопроект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них детям и подросткам. Так, 272 депутата в первом чтении поддержали соответствующий законопроект № 3628.

В документе говорится о запрете продажи е-сигарет и жидкостей несовершеннолетним. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

С 1 января 2021 года предлагается ввести штрафы в размере от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 23 800 гривен). Если законопроект примут, то повышенные штрафы будут применяться к нарушению правил продажи всех подакцизных товаров.

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