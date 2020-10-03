В Украине официально урезали субсидии, соответствующий закон был подписан президентом

Формулу расчета субсидии изменили и новшество вступило в силу так, что каждой семье придется платить больше, отдельным категориям украинцев и вовсе нужно будет заплатить – на 500 грн больше.

Изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона, когда платежки за коммуналку вырастут, пишет Обозреватель.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%.

В новой же формуле вместо 15% установят коэффициент в 20%. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подсчитал, что после таких изменений субсидию на 40% меньше будут получать, чем в прошлом году.

Напомним, субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета.

Кроме того, стоит забыть о помощи, если у вас есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м или машина возрастом до 5 лет; сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января.

Как сообщала Politeka, субсидии урезали, расходы на Раду увеличили: раскрыты масштабы цинизма.

Также Politeka писала, что субсидий можно не дождаться, в Кабмине приняли неожиданное решение.