К концу года зарплаты украинцев вырастут, однако в то же время поднимется и курс доллара

Как сообщает Finance.ua, эксперты утверждают, что уже в декабре с учетом премий и 13-х зарплат, средний заработок по Украине составит 13,5 тыс. грн, а в октябре-ноябре этот показатель будет колебаться в пределах 12,2-12,3 тыс. грн. Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В свою очередь, Андрей Забловский отметил, что увеличение зарплат в конце года объясняется в первую очередь увеличением размере минимальной зарплаты с 1 сентября.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский подчеркнул, что особо большого роста зарплат ждать не стоит. Исключение составит только декабрь, когда украинцы получат премии, 13-е зарплаты и другие бонусы.

«С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн/мес., после чего резко просесть в январе 2021 года», - рассказал эксперт.

Кроме того, эксперты рассказали, что в конце года гривну ждет очередное падение, а доллар вырастет до 29 грн. По мнению аналитиков, на курс будет влиять сложная ситуация в политической и экономической жизни страны, а также пандемия.

Виктор Скаршевский также добавил, что спрос на валюту в Украине сократился, а ее предложение – не особо. Так, с начала этого года продажа валюты населением превысила покупку на 1,2 млрд долларов. Это связано с повышением либо совсем незначительным снижением экспортных цен на основные украинские товары.

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