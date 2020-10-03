Киевские чиновники решили напомнить гражданам о внушительном штрафе за нарушение всего одного пункта закона

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, речь идет о сжигании листьев, что является нарушением ряда норм действующего законодательства. Помимо того, что это вредит здоровью людей и экологическому состоянию города, это влечет за собой наложение административных штрафов.

Согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самопроизвольное сжигание листьев, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью тянет за собой наложение штрафа в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов (от 3060 до 6120 грн).

Для должностных лиц размер штрафа установлен в размере от 900 до 1260 необлагаемых минимумов (от 15 300 до 21 420 грн).

Также чиновники уточнили, что поджог травы в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянет за собой наложение штрафа в размере от 360 до 720 необлагаемых минимумов (от 6120 до 12240 грн). Для должностных лиц это будет от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 21420 до 36000 грн).

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