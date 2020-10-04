Курс валют в Украине 4 октября приготовится к скачку, доллар после выходных набросится на гривну с "удвоенной" силой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.
Так, стодолларовая купюра после выходных немного поддаст давления: +0,65 грн на межбанке.
А вот евро наоборот, в понедельник сдаст позиции: -9,58 гривны.
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Курс валют в Украине на 4 октября будет выглядеть следующим образом:
100 долларов – 2833,43 грн;
100 евро – 3332,82 грн.
В то же время специалисты из Национального банка утверждают, что десять рублей можно будет купить за 3,674 гривны.
До этого мы рассказывали, что курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе. Мнения специалистов разделились: цена на валюту может как и подняться, так и опустится.
Александр Охрименко и Андрей Шевчишин утверждают, что стоимость доллара продолжит расти на 5-6 копеек.
"Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар", - отметил Охрименко.
Похожий прогноз сделал и Андрей Шевчишин. По его словам, курс достигнет отметки в 28,5 гривны за доллар.
Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара, «усилилась неопределенность с…».
Как сообщала Politeka, доллар и евро ушли вверх, в НБУ озвучили новый курс валют: что будет с гривной.
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