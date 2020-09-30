Всего за неделю Нацполиция выписала штрафов на 3,5 млн гривен
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, с 21 по 27 сентября инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции осуществляли проверку фур на предмет перевеса.
Отмечается, что было проверено почти 22 тысячи транспортных средств за неделю. Нарушения были выявлены у 411 фур. Общая сумма выписанных штрафов составила около 3,5 миллиона гривен. Это деньги, которые были заплачены за перегрузки.
В ведомстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Стоит отметить, что самые злостные нарушители были пойманы с перевесом 24-45% от допустимого веса.
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Ранее сообщалось, что в период с 14 по 20 сентября было проверено более 26 тысяч транспортных средств. Общая сумма штрафов составила около 4,2 миллиона гривен.
Как известно, 16 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743, который должен усилить ответственность перевозчиков и повысить штрафы. Законопроект поддержали 270 народных депутатов. Если документ примут, нарушителям придется заплатить от 1700 до 51000 гривен штрафов, в зависимости от того, на сколько будет перегружена фура.
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