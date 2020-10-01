Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар здивувала зовнішнім виглядом

Нову публікацію зірка зробила у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, українська зірка засвітилася перед своїми шанувальниками в балетній пачці.

Таким чином, Катерина Кухар вирішила привітати фанатів зі своїм професійним святом - Міжнародним днем балету.

"Дорогі колеги і всі причетні! Вітаю вас з Міжнародним Днем балету! Нехай ваші проекти будуть найкрасивіші, концептуальні, гучні, сповнені аншлагів (як в Україні, так і за кордоном!) Нехай ваші старання отримують найвищі нагороди! Будьте натхненні і щасливі!",- підписала вона новий відеоролик у своєму Особистому Instagram.

Новий відеоролик, на якому Катерина Кухар відпрацьовує черговий свій балетний номер, припав до душі шанувальникам, через що вони засипали її захопленими коментарями.

"Справжня українська красуня"," неймовірна Міс Грація", " Катерина. Як ви це робите? Приголомшливі ноги і ніжні пластичні руки!", "Катерина і Олександр! Вітаю вас. Любові і натхнення! Ви-гордість України", "яка молодець", " красива...", "Щиро вітаю", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар поставила на місце Ольгу Фреймут.

Ольга в новому ефірі зізналася, що довгий час хворіла «зоряною хворобою», була зарозумілою і зухвалою. Зараз вона намагається бути ніжніше, багато працює над собою.

Після танцю одна з суддів проекту Катерина Кухар заявила, що прислухалася до поради Ольги і сходила до церкви.

За словами балерини, Ольга росте в танці, вже помітний прогрес, але слабкою стороною все ще залишається шия телеведучої.

Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.

А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Фреймут розбурхала "образливим" зізнанням про власного чоловіка: "ми чекаємо постійного...".