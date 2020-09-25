Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар заинтриговала неожиданным заявление о врагах

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в новом посте балерины на странице в «Инстаграм».

«Если хочешь нажить себе врагов, постарайся что-нибудь изменить...», - подписала Кухар свое фото, на котором запечатлена в бежевом гольфе на черном фоне. Из-за такого одеяния может создаться впечатление, что она позирует совсет без одежды.

Изречение Кухар подтолкнуло ее подписчиков к размышлениям.

"Да, Катюша, это правда! Но у Вас все получится! Им придётся отступить или принять Ваши правила игры... многие не отнеслись к Вам со всей серьёзностью, думали так это временно , поиграет и все, а вот и нет, пошли глобальные перемены и рушатся их карточные домики , выстроенные годами", «У королевы всегда есть враги. Особенно много среди женщин. Зависть и всё такое. Но очень много поклонников. Делайте своё дело и давайте интервью смело», «Что-то менять — это всегда тяжело..», «Катюша, а разве у Вас враги, просто завистники, но зависть хуже врагов, но мы Вас любим и пусть Боженька хранит Вас», «Всем врагам назло!!! Меняйте!!!», «Враги есть всегда. Нужно быть готовым к тому, что тот кто казался другом станет врагом, а тот, кто был врагом может стать еще большим врагом», - пишут в комментариях.

В то же время другие просто восхищаются эффектным видом балерины: «Волшебная», «Как всегда идеальна 👏», «Катюша, Вы нереально крутая и очень красивая».

Отметим, Кухар известна резкими заявлениями в адрес участников шоу "Танці з зірками". Один из последних ее конфликтов связан с критикой в адрес Ольги Фреймут.

Фреймут раздосадованная низкой оценкой судьи, выпалила, что лучше бы Екатерина сходила в церковь и покаялась вместо того, чтобы судить.

Член жюри не смолчала и тоже колко ответила телеведущей:

"Оля, дорогая моя, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой. А потом мы пойдем к моей куме - психотерапевту, она примет нас без очереди".

Напомним, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».

Как сообщала Politeka, Кухар с конем и Могилевская в обнимку с миллионером: звезды «Танців з зірками» засветились в необычной компании.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" пленила нежной красотой и заговорила о бывших: «Неужели у вас могут быть…».