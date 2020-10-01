Легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон спустила платьице с плеч
Звезда часто публикует в своем Инстаграм жаркие архивные фото, пишет Politeka.net. В этот раз звезда продемонстрировала фигуру в платье с красивыми воланами на плечах. Последние спустились с "шелковых" плечей.
Корсет с завязочками на спине обтянул стройную талию, приподняв грудь модели.
Молодая Памела выглядит очень горячо, и ведь не зря в свое время звезда пользовалась огромной популярностью и снималась для взрослых журналов.
Красотка приподняла волнистые волосы и посмотрела в камеру каким-то дерзким взглядом.
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Во второй руке знаменитость держала бокал, скорее всего, с алкогольным напитком.
В посте звезда сообщила о том, что является партнером благотворительной организации, которая занимается правами животных.
Почти за час пост собрал более 3500 лайков. Пользователи сети осыпали блондинку массой комплиментов в комментариях.
"Замечательная женщина!", - написал один из поклонников.
Напомним, Памела Андерсон показала себя в прозрачном халатике и белье. Красотка прошлась по краю бассейна, а после этого остановилась у одной колонны. Звезда начала соблазнительно выгибаться, демонстрируя идеальную фигуру и аппетитное тело. На ролике показано, как модель участвовала в фотосессии.
Ранее мы писали, что Памела Андерсон показала себя в черном топе и юбке или шортиках. Звезда волосы решила оставить распущенными, а сама стояла возле большой двери на входе в дом. Андерсон смотрела в объектив камеры, а рукой взялась за ногу. Фото вышло интересным и даже соблазнительным.
Напомним, неугомонная Памела Андерсон сразила экстремальным ракурсом, оставшись без белья
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнила формами, сверкнув «бомбами» в крохотном белье
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон примерила "костюм Евы", похваставшись своими драгоценностями