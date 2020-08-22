Всемирно известная американская актриса Памела Андерсон похвасталась идеальной фигурой

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимки актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, очередными воспоминаниями со своей бурной молодости она поделилась на своей страничке в Instagram.

Самая желанная модель 90-х предстала на кадре в белом платье, которое кокетливо приподняла и засветила кружевное белье. Данный снимок был сделан в лучшие годы Андерсон, когда она была в самом соку, а соблазнительные ножки сводили с ума мужчин по всему миру.

Ранее американская модель Памела Андерсон поделилась новым кадром, на котором запечатлена в роскошном купальнике кремового цвета. Знаменитость эффектно позировала на снимке, выставит одну ногу вперед.

Откровенный образ 53-летней красотки дополнили босоножки с золотистой фурнитурой, стильный маникюр и объемная укладка.

Напомним, в 1990 году Андерсон была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называлась «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.