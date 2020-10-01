Легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон спустила платтячко з плечей

Зірка часто публікує у своєму Instagram палкі архівні фото, писати Politeka.net. Цього разу зірка продемонструвала фігуру в сукні з красивими воланами на плечах. Останні спустилися з "шовкових" плечей.

Корсет із зав'язочками на спині обтягнув струнку талію, піднявши груди моделі.

Молода Памела виглядає дуже гаряче, і адже не дарма свого часу зірка користувалася величезною популярністю і знімалася для дорослих журналів.

Красуня підняла хвилясте волосся і подивилася в камеру якимось зухвалим поглядом.

У другій руці знаменитість тримала келих, швидше за все, з алкогольним напоєм.

У пості зірка повідомила про те, що є партнером благодійної організації, яка займається правами тварин.

Майже за годину пост зібрав понад 3500 лайків. Користувачі мережі обсипали блондинку масою компліментів в коментарях.

"Чудова жінка!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Памела Андерсон показала себе в прозорому халатику і білизні. Красуня пройшлася по краю басейну, а після цього зупинилася біля однієї колони. Зірка почала спокусливо вигинатися, демонструючи ідеальну фігуру і апетитне тіло. На ролику показано, як модель брала участь у фотосесії.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон показала себе в чорному топі і спідниці або шортиках. Зірка волосся вирішила залишити розпущеним, а сама стояла біля великих дверей на вході в будинок. Андерсон дивилася в об'єктив камери, а рукою взялася за ногу. Фото вийшло цікавим і навіть спокусливим.

Нагадавши, невгамовна Памела Андерсон вразила екстремальним ракурсом, залишившись без білизни

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусила формами, блиснувши "бомбами" в крихітній білизні

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон приміряла "костюм Єви", похвалившись своїми коштовностями