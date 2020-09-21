Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о важной проблеме

На фото Памела была в белой рубашке или чем-то подобном. Скорее всего, девушка была без белья, зато с декольте. Волосы Андерсон оставила распущенными, взявшись руками за них. Красотка смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила ярким макияжем, который виден даже на черно-белом снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Trees 4 Tomorrow is a very special project started by Conservancy Hornby Island as a climate action initiative for BC’s Gulf Islands. The project is planting over 10,000 trees this year which will absorb up to  220,000kg of  carbon out of the atmosphere! In 10 years these trees will reach peak stage of carbon storage, so the time to plant is NOW!  All donations to Trees 4 Tomorrow go towards putting trees in the ground on Hornby, Denman, Galiano, Gabriola, and other Islands in the SALISH SEA. Each tree is planted carefully by volunteer tree planters from the Gulf Islands, Donating is easy on the ‪ConservancyHornbyIsland.org‬ website or at ‪CanadaHelps.org‬ by typing Conservancy Hornby Island in the search bar." One of the other groups I’m supporting is Clayoquot Action, a Tofino-based conservation society. They work to protect Clayoquot Sound, the Last Great Rainforest on Vancouver Island. Their fish farm watchdog program shines a spotlight on the salmon farming industry’s dirty secrets. During COVID the Department of Fisheries has cut monitoring, making this frontline program more important than ever before. #thepamelaandersonfoundation 🇨🇦

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"Trees 4 Tomorrow - это особенный проект, начатый Conservancy Hornby Island в качестве инициативы по борьбе с изменением климата для островов Персидского залива Британской Колумбии. В этом году в рамках проекта будет высажено более 10 000 деревьев, которые поглотят до 220 000 кг углерода из атмосферы! Через 10 лет эти деревья достигнут пика накопления углерода, так что пора сажать СЕЙЧАС! Все пожертвования Trees 4 Завтра пойдут на посадку деревьев в землю на островах Хорнби, Денман, Галиано, Габриола и других островах в САЛЬБОВОМ МОРЕ. Каждое дерево тщательно посажен добровольцами-плантаторами с островов Персидского залива", - написала Андерсон.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Чувственная, взгляд не оторвать".

Напомним, Памела Андерсон примерила "костюм Евы", похваставшись своими драгоценностями

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