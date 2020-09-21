Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о важной проблеме

На фото Памела была в белой рубашке или чем-то подобном. Скорее всего, девушка была без белья, зато с декольте. Волосы Андерсон оставила распущенными, взявшись руками за них. Красотка смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила ярким макияжем, который виден даже на черно-белом снимке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Trees 4 Tomorrow - это особенный проект, начатый Conservancy Hornby Island в качестве инициативы по борьбе с изменением климата для островов Персидского залива Британской Колумбии. В этом году в рамках проекта будет высажено более 10 000 деревьев, которые поглотят до 220 000 кг углерода из атмосферы! Через 10 лет эти деревья достигнут пика накопления углерода, так что пора сажать СЕЙЧАС! Все пожертвования Trees 4 Завтра пойдут на посадку деревьев в землю на островах Хорнби, Денман, Галиано, Габриола и других островах в САЛЬБОВОМ МОРЕ. Каждое дерево тщательно посажен добровольцами-плантаторами с островов Персидского залива", - написала Андерсон.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Чувственная, взгляд не оторвать".

Напомним, Памела Андерсон примерила "костюм Евы", похваставшись своими драгоценностями

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнительно нагнулась, сверкнув "арбузиками" на кухне

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон в одном белье полезла в холодильник, соблазнив позой



