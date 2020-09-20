Американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась фигурой, устроив горячую постельную фотосессию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не говори мне, что я делаю, я не хочу знать-Феллини», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Андерсон позирует в крохотном белье, эффектно изогнувшись в постели. Благодаря этому в кадр попали роскошные формы знаменитости.

«Не кури», «И они говорят, что ангелы не носят черное! Ты меня просто выводишь из себя. Нельзя быть такой красивой», «ты выглядишь просто невероятно. Это просто что-то невероятное», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в нижнем кружевном белье. Звезда стояла на кухне у плиты и нагнулась посмотреть в духовку. Памела дополнила образ босоножками и термо-перчатками. Андерсон стояла в профиль и без стыда показывала свою пятую точку и пышный бюст, который прямо свисал из-за позы.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Идеальная, сразит наповал любого".

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