Известная модель Памела Андерсон показала себя без одежды

На фото Памела показалась довольно близко. Красотка была без белья и не прикрывала себя иной тканью. Андерсон руками закрыла пышный бюст, поэтому можно на ней заметить браслеты. Волосы у модели были распущены. Звезда сидела, а позволила себя снять по пояс, поэтому ничего снизу тоже не засветила, кроме ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Чудесная, просто заглядение".

Мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде.

На фото красотка позировала в нижнем кружевном белье. Звезда стояла на кухне у плиты и нагнулась посмотреть в духовку. Памела дополнила образ босоножками и термо-перчатками. Андерсон стояла в профиль и без стыда показывала свою пятую точку и пышный бюст.

Сообщалось, что легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде.

«Охрана», - коротко сказано в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.

Напомним, Памела Андерсон в одном белье полезла в холодильник, соблазнив позой

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