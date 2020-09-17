Известная модель Памела Андерсон показала себя без одежды
На фото Памела показалась довольно близко. Красотка была без белья и не прикрывала себя иной тканью. Андерсон руками закрыла пышный бюст, поэтому можно на ней заметить браслеты. Волосы у модели были распущены. Звезда сидела, а позволила себя снять по пояс, поэтому ничего снизу тоже не засветила, кроме ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Чудесная, просто заглядение".
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Мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде.
На фото красотка позировала в нижнем кружевном белье. Звезда стояла на кухне у плиты и нагнулась посмотреть в духовку. Памела дополнила образ босоножками и термо-перчатками. Андерсон стояла в профиль и без стыда показывала свою пятую точку и пышный бюст.
Сообщалось, что легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде.
«Охрана», - коротко сказано в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.
Напомним, Памела Андерсон в одном белье полезла в холодильник, соблазнив позой
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон показала себя во всей красе в ванной на каблуках
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