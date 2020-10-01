Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о проблемах моделей
На фото Никитина показала себя в ботинках и колготках в черную сеточку. Образ Екатерина дополнила курткой, а волосы оставила распущенными. Звезда сидела на асфальте, а в лицо ей что-то светило. Актриса находилась возле автомобиля, который можно увидеть на фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сижу такая и думаю:
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«Как блин держать лицо красивым,
когда тебе в 🍑 безумно колет асфальт 😬»
Знаете ли, моделью быть - это тоже, как оказалось, актёрское мастерство нужно...😄
Не смогла определиться...🤷🏼♀️
А Вам как больше нравится 1 или 2?
И вообще-то, как вы там!?😏
Персики, как настроение у вас?", - написала звезда.
Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:
"Этот образ под чб больше подходит, "Это сильно", "Жаль, только, ракурс неудачный", "Мне второе фото больше понравилось. А вообще, неожиданно, очень сексуально. Тебе идет, давай больше таких фото, ты красотка", "Соблазнительная леди".
Сообщалось, что известная модель Екатерина Никитина показала себя и рассказала о растяжке.
На фото красотка позировала в коротких шортах и топе. Звезда показалась у стены, эффектно сев на шпагат.
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