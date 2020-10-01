Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про проблеми моделей

На фото Нікітіна показала себе в черевиках і колготках в чорну сіточку. Образ Катерина доповнила курткою, а волосся залишила розпущеним. Зірка сиділа на асфальті, а в обличчя їй щось світило. Актриса перебувала біля автомобіля, який можна побачити на тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сиджу Така і думаю:

"Як млинець тримати обличчя красивим,

коли тобі в 🍑 шалено коле асфальт 😬»

Чи знаєте, моделлю бути-це теж, як виявилося, Акторська майстерність потрібно...😄

Не змогла визначитися...🤷🏼‍♀️

А Вам як більше подобається 1 або 2?

І взагалі-то, як Ви там!?😏

Персики, як настрій у вас?",- написала зірка.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Цей образ під чб більше підходить," це сильно"," Шкода, тільки, ракурс невдалий", " мені друге фото більше сподобалося. А взагалі, несподівано, дуже сексуально. Тобі йде, давай більше таких фото, ти красуня","спокуслива леді".

Повідомлялося, що відома модель Катерина Нікітіна показала себе і розповіла про розтяжку.

На фото красуня позувала в коротких шортах і ТОПі. Зірка здалася біля стіни, ефектно сівши на шпагат.

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