Молодая актриса из студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила роскошной фотосессией в воде

Как передает Politeka.net, серию новых фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Никитина полностью разделась и позировала в воде обнаженная по пояс. Это было видно по голой спине артистки. Кроме этого, Никитина полнотью погружалась в воду, оставляя только голову. Выглядели кадры впечатляюще.

«Если у челoвека богатый внутренний мир, если у него есть душа, то с ним хорошо и интересно вне зависимости от того, тринaдцать ему или девяносто», - оставила актриса под постом цитату из книги «Обняться, чтобы уцелеть» Олега Роя.

Свежая фотосессия вызвала настоящий фурор среди поклонников Никитиной. За четыре часа ее фото собрало более 2,5 тысяч лайков. Оценила фото даже Леся Никитюк. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красота», «Божественно красиво и трогательно! Такая чувственная и прекрасно волшебная и загадочная», «Несколько прекрасных фотографий, дополняющих неповторимую красоту», «Очень красиво», «На нимфу какую-то похожа», «Ты самая красивая и прелесть», «Красотка! Мне б такую ;)», «Интересно, интересно», «Голая правда», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Екатерина Никитина родом из Кременчуга. До «Женского квартала» она засветилась в «Лиге смеха».

Напомним, что Екатерина Никитина изогнулась у шеста и поразила талантом: «Обожаю…».

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