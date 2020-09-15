Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как развлекается и рассказала о своей философии
На фото красотка позировала в желтом платье и без белья. Звезда стояла на сельской дороге, а вверх подбросила шляпу. На втором кадре красотка уже показалась среди деревьев. На последнем кадре Никитина залезла на переднее сиденье автомобиля, а ноги в сапогах торчали из машины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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ВОТ ТАК В ЖИЗНИ ДОЛЖНО БЫТЬ ВО ВСЁМ...»
Согласны?", - написала Никитина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая", "Последняя топ", "Последняя фотка огонь. Тоже так хочу", "Яркая, как солнышко".
Сообщалось, что 24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина потрясла "живым" фото, сделанным в бассейне.
Девушка с длинными мокрыми волосами уперлась ладонями о бортик бассейна и изящно подтянулась, согнув одну ногу в колене и выпятив свою пятую точку.
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