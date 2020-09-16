Молодая украинская юмористка и звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина любит похвастаться идеальной растяжкой и танцами у пилона в весьма откровенных нарядах

Артистка «Женского квартала», которая раньше серьезно занималась гимнастикой и даже преподавала фитнес и гимнастику, на своей странице в Instagram регулярно публикует пикантные фото и видео своих pole-dance тренировок, передает Politeka.net.

Под одним из недавних роликов Катя резко осадила критиков и призналась, что больше не стесняется показывать свои таланты.

"Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!!", — написала звезда "Квартал 95", добавив что exotic pole dance — это не стриптиз, а то, что и там, и там есть шест - ничего не значит.



Так, большинство танцев на шесте Никитина исполняет на стрипах, специальной обуви на экстремально высоком каблуке и платформе, в микро-шортиках и топах, которые эффектно подчеркивают все достоинства ее фигуры.

Многочисленные видео с тренировок позволяют по достоинству оценить и роскошные формы артистики, и ее безупречную пластику. А шпагатам Кати позавидует сама Анастасия Волочкова.

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