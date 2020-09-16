Молодая украинская юмористка и звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина любит похвастаться идеальной растяжкой и танцами у пилона в весьма откровенных нарядах

Артистка «Женского квартала», которая раньше серьезно занималась гимнастикой и даже преподавала фитнес и гимнастику, на своей странице в Instagram регулярно публикует пикантные фото и видео своих pole-dance тренировок, передает Politeka.net.

Под одним из недавних роликов Катя резко осадила критиков и призналась, что больше не стесняется показывать свои таланты.

"Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!!", — написала звезда "Квартал 95", добавив что exotic pole dance — это не стриптиз, а то, что и там, и там есть шест - ничего не значит.

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#exoticpole 🔥🔥🔥 Thanks @nelie__eilen 💋 _________________________ Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!! С вами же, я максимально открыта! По этому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно! PS. Exot pole dance НЕ СТРИПТИЗ!!! Это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯ! То, что и там и там есть шест -ничего не значит! __________________________ Всех обняла, подняла и покружила! СИЯЙТЕ, мои хорошие) ____________________________ #танцы #пилон #экзотика #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Так, большинство танцев на шесте Никитина исполняет на стрипах,  специальной обуви на экстремально высоком каблуке и платформе, в микро-шортиках и топах, которые эффектно подчеркивают все достоинства ее фигуры.

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#poledance 🐒 ...................... Влюбилась в этот трек...❤️ ...................... «...Она Трофей твоего завтра-навсегда Она Побеждена и сладко открывать Она С рождением Луны пришла сюда Она Поверила другим, а не в себя...» ...................... Да, не все идеально... 😅 Я начинаю вспоминать #polesport 🙈 .......................... Как вам трек?) Знаете откуда он )? .. #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Многочисленные видео с тренировок позволяют по достоинству оценить и роскошные формы артистики, и ее безупречную пластику. А шпагатам Кати позавидует сама Анастасия Волочкова.

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Как же я скучала за этим😻 #exoticpoledance 🤤 Поделюсь с вами новеньким трюком☺️ (ещё не идеально, но в целом неплохо)😅 Спасибо, моя хорошая за тренировку @nelie__eilen ❤️ Спасибо @alyona_soooul.official за идею шпагатика 🙏🤤 ______________________________________________ Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс 🥊 есть в моей жизни!!! . #poledance #exoticpole #exot #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Напомним, Кравец, Адамчук, Кекелия и другие красотки из «Квартал 95» пленили жаркими летними образами: топ страстных фото.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" скопировала образ Кайли Дженнер на прогулке: "Просто шик!".