#exoticpole 🔥🔥🔥 Thanks @nelie__eilen 💋 _________________________ Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!! С вами же, я максимально открыта! По этому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно! PS. Exot pole dance НЕ СТРИПТИЗ!!! Это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯ! То, что и там и там есть шест -ничего не значит! __________________________ Всех обняла, подняла и покружила! СИЯЙТЕ, мои хорошие) ____________________________ #танцы #пилон #экзотика #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n