24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина потрясла "живым" фото, сделанным в бассейне

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном сдельном купальнике.

Девушка с длинными мокрыми волосами уперлась ладонями о бортик бассейна и изящно подтянулась, согнув одну ногу в колене и выпятив свою пятую точку. Никитина закрыла глаза и сложила губы, как для поцелуя.

"Я так хочу, что бы лето не кончалось..." Вот сегодня понедельник, созрел вопрос!😏 Кто себе что-то пообещал!!? Если есть такие, то что?) PS. Я решила попробовать пить ОДНУ чашку кофе в день! Знаю, что нереально, но с понедельника ж получится... Ведь такая ж логика😈😂", - сообщила под фото красотка.

Пользователи оценили снимок, оставив за несколько часов тысячи "сердечек" и десятки комментариев: "Топчик 🔥"; "😍ох какая"; "*опы нет😢"; "Русалка 🔥😍👍".

Ранее мы сообщали, дерзкая Никитина предстала абсолютно голой. Артистка позировала по грудь в воде, удивив своей чувственностью и нежностью.

«Если у челoвека богатый внутренний мир, если у него есть душа, то с ним хорошо и интересно вне зависимости от того, тринaдцать ему или девяносто», - оставила актриса под постом цитату из книги «Обняться, чтобы уцелеть» Олега Роя.

«Несколько прекрасных фотографий, дополняющих неповторимую красоту», «Очень красиво», «На нимфу какую-то похожа», «Ты самая красивая и прелесть», «Красотка! Мне б такую ;)», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Екатерина Никитина изогнулась у шеста и поразила талантом: «Обожаю…».

Как сообщала Politeka, Екатерина Никитина в образе соблазнительной рокерши доказала, чем лучше Поляковой: "Огонь!".