Звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук, которая недавно стала мамой во второй раз, заразилась китайским вирусом

Как передает Politeka.net, об этом актриса лично сообщила на своей странице в «Инстаграм».

Саливанчук рассказала, что сперва опасную болезнь выявили у ее мужа.

«Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но, к сожалению, мы не в сказке... Итак, рассказываю. Сначала симптомы были у мужа – недомогание, температура 37,6 и ломота в теле. Сдал анализ, результат положительный», - написала артистка.

Также Саливанчук сообщила о своих симптомах. Так, у нее температура поднялась до 39,8, появился кашель, ломота, недомогание. Артистка отметила, что ситуация усугубляется тем, что она кормящая мать.

"Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?", - написала она.

Саливанчук рассказала и о том, как лечится. При этом она выразила большое недовольствие тем, как проходит диагностика болезни у нас в стране.

"Вообщем, пока сбиваю температуру парацетомолом и ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла –Декатилен! Наблюдаем, что будет дальше! Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить... Берегите себя и не болейте", – подытожила актриса.

Напомним, звезда сериалов «Сваты» и «Одного разу під Полтавою» Анна Саливанчук рассказала о том, что стала матерь во второй раз 11 сентября.

Мальчик появился на свет весом 4 кг и ростом 56 см, при том очень быстро — за 11 минут.

«Я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать», — написала тогда артистка.

ОТметим, что зезда снимала на камеру и опубликовала свои роды.

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