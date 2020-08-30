Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась «цветущим» летним фото
Популярная актриса, запомнившаяся многим по роли Валюхи в сериале от Студии «Квартал 95» предстала перед поклонниками в окружении цветов. Новый снимок появился на фан-странице звезды в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Кравченко запечатлена среди цветущих кустов. Актриса в очках эффектно позирует на фоне белоснежных цветов, явно наслаждаясь их видом и ароматом. Звезда выглядит вполне довольной жизнью.
«Скоро осень…Наслаждайтесь последними тёплыми денёчками», - говорится в подписи к снимку.
"Зачем стыдиться?": блондинка из "Квартал 95" сняла купальник и показала, чем пленяет мужчин
Деми Роуз потрясла своими "кокосами" в купальнике с декольте до пупка: "Bellísima"
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с легкостью затмила Орбакайте: "Очуметь"
Елене Кравец неожиданно нашли замену в "Квартале 95", что произошло: "Совсем скоро кончится мой…"
Поклонники артистки не могли пройти мимо такого яркого фото.
«Прелесть какая! Рады за вас! А у нас уже не тёпленьких, ни солнечных денёчков нет. Только пасмурно и мокро», «Какая же восхитительная. От Вас исходит такое тепло! Вы высочайшая актриса! Естественная, открытая, добрая! Вы - народная!», «Татьяна Эдуардовна и вы наслаждайтесь», «Любимая актриса, здоровья, счастья желаем вам», «Какая красота!», «Какая вы замечательная», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кравченко удивила изменениями во внешности.
На опубликованном фото "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.
Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.
Напомним, резко похудевшая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.
Как сообщала Politeka, счастливая Валюха из «Сватов» в купальнике заявила о возвращении к любимому: «Ещё чуть-чуть и…».
Также Politeka писала, что резко постаревшую Валюху из "Сватов" перепутали с ее мамой: «Годы быстро летят».