Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась «цветущим» летним фото

Популярная актриса, запомнившаяся многим по роли Валюхи в сериале от Студии «Квартал 95» предстала перед поклонниками в окружении цветов. Новый снимок появился на фан-странице звезды в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кравченко запечатлена среди цветущих кустов. Актриса в очках эффектно позирует на фоне белоснежных цветов, явно наслаждаясь их видом и ароматом. Звезда выглядит вполне довольной жизнью.

«Скоро осень…Наслаждайтесь последними тёплыми денёчками», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники артистки не могли пройти мимо такого яркого фото.

«Прелесть какая! Рады за вас! А у нас уже не тёпленьких, ни солнечных денёчков нет. Только пасмурно и мокро», «Какая же восхитительная. От Вас исходит такое тепло! Вы высочайшая актриса! Естественная, открытая, добрая! Вы - народная!», «Татьяна Эдуардовна и вы наслаждайтесь», «Любимая актриса, здоровья, счастья желаем вам», «Какая красота!», «Какая вы замечательная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кравченко удивила изменениями во внешности.

На опубликованном фото "Валюха" предстала в непринужденном образе: синий халат и отсутствие макияжа передавали домашнюю обстановку. Но, внимание ее поклонников привлекла ее фигура. Татьяна заметно сбросила вес, и халат буквально висел на ней.

Фанаты актрисы увидели в таких изменения во внешности только позитив, и рассыпались лестными комментариями под снимком своей любимицы.

Напомним, резко похудевшая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.

Как сообщала Politeka, счастливая Валюха из «Сватов» в купальнике заявила о возвращении к любимому: «Ещё чуть-чуть и…».

Также Politeka писала, что резко постаревшую Валюху из "Сватов" перепутали с ее мамой: «Годы быстро летят».