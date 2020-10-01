Зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно стала мамою вдруге, заразилася китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це актриса особисто повідомила на своїй сторінці в «Instagram».

Саліванчук розповіла, що спершу небезпечну хворобу виявили у її чоловіка.

"Як би хотілося взяти всі хвороби, покласти в сумочку і відправити плисти кудись далеко, як у казці, за тридесяте Королівство. Але, на жаль, ми не в казці... Отже, розповідаю. Спочатку симптоми були у чоловіка - нездужання, температура 37,6 і ломота в тілі. Здав аналіз, результат позитивний", - написала артистка.

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Також Саліванчук повідомила про свої симптоми. Так, у неї температура піднялася до 39,8, з'явився кашель, ломота, нездужання. Артистка зазначила, що ситуація ускладнюється тим, що вона зараз годує груддю немовля.

"Ви розумієте, як це переживати мамі, що годує?", - написала вона.

Саліванчук розповіла і про те, як лікується. При цьому вона висловила велике невдоволення тим, як проходить діагностика хвороби у нас в країні.

"Загалом, поки збиваю температуру парацетомолом і ношпою, приймаю вітамін С і Д, від горла –Декатилен! Спостерігаємо, що буде далі! До речі, у нас в країні з тестами біда. Навіть за гроші потрібно чекати по 5 днів вільного місця. Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати і всім пофіг, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити... Бережіть себе і не хворійте", – підсумувала актриса.

Нагадаємо, зірка серіалів «Свати» і «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук розповіла про те, що стала матір'ю вдруге 11 вересня.

Хлопчик з'явився на світ вагою 4 кг і зростом 56 см, при тому дуже швидко - за 11 хвилин.

«Я народила другого, здорового, красивого сина! Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо нічого не приховувала від вас. І все показувала! А це таке таїнство, яке, сказала б я раніше, не можна показувати», - написала тоді артистка.

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Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына!!!!! ⠀ Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! ⠀ А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. ⠀ Разве что после того как, уже все произойдёт. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! ⠀ Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! ⠀ Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями! Знаете почему? ⠀ Это очень длинная и интересная история, почему я стала блогером. Почему стала на показ выставлять всю свою жизнь. Я обязательно вам напишу целый пост об этом, но сейчас отвечу коротко- я даже не догадывалась, что стольким людям буду полезна своими знаниями, навыками. Мне ежедневно приходят письма благодарности, за то что я многим помогаю находить, узнавать что то: рецепты, одежда, уход, быт, обучение ребёнка, клиники, мебель, машины и тд и тп Не волнуйтесь, я и дальше буду продолжать вас баловать новыми интересными постами, фото, информацией и скоро будет много розыгрышей и подарков, ждите! ⠀ Я люблю и ценю каждого своего подписчика!!! ⠀ Держите кулачки за моего малыша и пусть все дети Мира будут здоровы🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @isidaclinic - вы лучшие!!!!

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