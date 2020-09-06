45-летняя актриса Олеся Железняк из сериала "Сваты" привлекла фанатов своей необыкновенной внешностью
Звезда, благодаря своим ролям, завоевала сердца массы фанатов, передает Politeka.net. Особенно поклонникам актрисы понравился и запомнился образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной в "Сватах".
В одной из фан-страничек опубликовали фото Железняк в разных образах, в которых она совсем другая, не такая, как ее героиня в указанном сериале.
Звезда на коллаже позировала в белой блузке, улыбаясь и глядя в камеру выразительным взглядом. Губы были подчеркнуты блеском.
Также был взят кадр одного из фильмом, где актриса предстала в голубой кофте с декольте на улице. А на третьем фото - Железняк надела шляпку и улыбалась.
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Почти за час публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, Олеся Железняк в одном из интервью российскому изданию сообщила, что в Беларуси, где проходили съемки долгожданного седьмого сезона, были отсняты почти все серии, однако проект был приостановлен из-за карантина. Железняк призналась, что в этом году ждать выхода новых "Сватов" не стоит.
Кроме того, актриса призналась, что изоляция далась ей тяжело - во многом из-за отсутствия работы.
"Дело даже не в пребывании с семьей, просто тотальная несвобода негативно воздействует на человека", - поделилась артистка.
Ранее мы писали, что Олеся Железняк раскрыла секрет успеха популярного сериала "Сваты" - он заключается в качественном юморе и положительной атмосфере.
Однако звезда в будущем хочет сыграть важную драматическую роль, только пока режиссеры видят в ней лишь юмористку.
Напомним, что актриса из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".
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