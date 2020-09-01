Звезда сериала "Сваты" Евгений Капорин, известный по роли Лехи, изменился до неузнаваемости

Об этом пишет Politeka.net.

С момента премьеры шестого сезона "Сваты" Евгений Капорин сильно изменился, поэтому поклонники не сразу узнали известного актера.

В популярном сериале он сыграл Алексея Долдонова, который полюбился зрителям свой простотой и искрометным юмором.

За семь лет с момента премьеры последнего сезона "Сватов" Евгений Капорин сильно возмужал и успел сняться в других украинских сериалах.

Сегодня Евгений, который много лет назад радовал зрителей в роли простого Лехи, больше похож на стильного красавца, из-за чего поклонники не сразу его узнают.

"Очаровательный парень", "Боже, какой красавец", "Хорошенький парнишка", "Шикарный", "Классный актер", "Лапуля прям", "Хмм ну не знаю насчёт лучшего времени, но вы всегда были красивыми", "Господи, я вас обожаю в Сватах", "Просто красавчик", "Возмужал. А так всё такой же Лёха", "Принц настоящий", "Совсем не изменился" - написали поклонники в комментариях под фотографиями звезды.

Ранее звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко призналась, как на ее жизнь серьезно повлиял Федор Добронравов.

По словам актрисы, она иногда сомневается правильности выбора жизненного пути. И если бы не Федор Добронравов, то неизвестно, к чему бы такие мысли артистки привели.

«…однажды Фёдор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!», - с улыбкой вспоминала актриса.

Напомним, Валюха из "Сватов" нежно прижалась к Федору Добронравову, чувств не скрыть.

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