25-летняя украинская актриса, звезда сериала "Сваты", Анна Кошмал обрадовала публику "живыми" кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как проводит время с подружками-коллегами на пляже в Одессе.

На снимках актриса позировала в черном купальнике. На одном из кадров Анна умостилась на качели, расположенной прямо в воде, закрыв глаза от удовольствия, и вся в соленых брызгах.

Девчонки вдоволь накатались и нафотографировались в самых различных позах. Кошмал заметно выделяется своей стройной и соблазнительной фигурой.

"Одесса🧡Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите не теряем времени зря😆 соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и конечно же по сцене. С большим нетерпением ждём встречи со зрителем🙌🏻 🎭 #Девичник 💋 #открываемсезон ✨", - подписала актриса кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Фотки класс👍девчонки вы молодцы👏❤️"

"Ух тыыыыыы как красиво 👍"

"Пляж брайтон бич ))))🔥"

"Евгения вы богиня"

"Не зря терпела брызги😂💋"

Ранее мы сообщали, Кошмал в настоящее время снимается во втором сезоне сериала "Папик". Помимо работы, красавица успевает выкладывать в соцсети фото с коллегами. Так, на последнем из них девушка предстала в окружении своих эффектных напарниц. В подписи она заметила, что на снимке не хватает Дарьи Петрожицкой - у актрисы обнаружили китайский вирус, поэтому она пока не принимает участие в съемках.

"А вообще мы не просто команда, а как сегодня было сказано режиссёром, настоящая машина", - похвасталась Анна.

Напомним, Женька из "Сватов" с подружками соблазнили видом на съемках нового "Папика": "Ухх, какие красавицы".

Как сообщала Politeka, счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе, актрису не узнать.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" соблазнила жаркими видом на съемках сериала "Папик-2".