23-летняя украинская певица Мишель Андраде впечатлила неожиданным заявлением и дерзким образом
Как передает Politeka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом платье без лифчика, блеснув соблазнительными очертаниями (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Роскошный лук дополнили большие солнцезащитные очки с желтыми стеклами в белой оправе.
Горячая брюнетка эффектно задрала руки и кокетливо посмотерла в камеру, продемонстрировав все прелести своей фигуры.
Представленные кадры являются тизером очередного клипа Мишель, который обещает быть мегаэкстремальным. В подписи звезда приподняла завесу над тем, что ждет публику в ее новой работе.
"Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом!
И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом! Сделала поворот 360! Мы поехали на карьер, безумно красивый, затащила с собой нашего гримёра и прыгнули - 11 метров высоты и 2 секунды полёта.. fue muy extremo А ещё был парашют! Смогла ли я прыгнуть с него? Увидите все в клипе 🦋", - сообщила Андраде.
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Одной из первых видео прокомментировала дочка Потапа - Наталья Горовая. Девушка написала: "Какой пост ❤️🥰 какая же ты sexy chica ❤️"
Пользователи также не остались в стороне, засыпав певицу комплиментами:
"Omg, я просто была в шоке от тизера😍, а что ж будет в клипе, аййй🔥🔥🔥"
"Аааааа просто экстрим за экстримом 🙈"
"Кайф🔥😍🥵"
"Уже который день Мишель ты издеваешься над нами этими тизерами😭 просто побыстрее бы увидеть💕😍"
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
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