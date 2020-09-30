23-летняя украинская певица Мишель Андраде впечатлила неожиданным заявлением и дерзким образом

Как передает Politeka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом платье без лифчика, блеснув соблазнительными очертаниями (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Роскошный лук дополнили большие солнцезащитные очки с желтыми стеклами в белой оправе.

Горячая брюнетка эффектно задрала руки и кокетливо посмотерла в камеру, продемонстрировав все прелести своей фигуры.

Представленные кадры являются тизером очередного клипа Мишель, который обещает быть мегаэкстремальным. В подписи звезда приподняла завесу над тем, что ждет публику в ее новой работе.

"Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом!

И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом! Сделала поворот 360! Мы поехали на карьер, безумно красивый, затащила с собой нашего гримёра и прыгнули - 11 метров высоты и 2 секунды полёта.. fue muy extremo А ещё был парашют! Смогла ли я прыгнуть с него? Увидите все в клипе 🦋", - сообщила Андраде.

Одной из первых видео прокомментировала дочка Потапа - Наталья Горовая. Девушка написала: "Какой пост ❤️🥰 какая же ты sexy chica ❤️"

Пользователи также не остались в стороне, засыпав певицу комплиментами:

"Omg, я просто была в шоке от тизера😍, а что ж будет в клипе, аййй🔥🔥🔥"

"Аааааа просто экстрим за экстримом 🙈"

"Кайф🔥😍🥵"

"Уже который день Мишель ты издеваешься над нами этими тизерами😭 просто побыстрее бы увидеть💕😍"

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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