Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом! И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом! Сделала поворот 360! Мы поехали на карьер, безумно красивый, затащила с собой нашего гримёра и прыгнули - 11 метров высоты и 2 секунды полёта.. *fue muy extremo* А ещё был парашют! Смогла ли я прыгнуть с него? Увидите все в клипе 🦋