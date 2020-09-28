Популярная украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Тропическая малышка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Андраде позирует в мини-шортах и купальнике, эффектно при этом изогнувшись на камеру.

Фотография сделана в ванной, но поверх снимка наложен фильтр, словно Андраде делает фотографию где-то в лесу.

Высказать что-либо о красоте знаменитости ее поклонники не смогли, поскольку спустя некоторое время певица убрала его со своей страницы.

До этого мы сообщали, что украинско-боливийская исполнительница Мишель Андраде показалась перед своими поклонниками во всей красе.

23-летняя красотка, ставшая знаменитой после четвертого сезона проекта «X-фактор» порадовала фанатов «натуральным» фото.

На своей страничке в социальной сети инстаграм девушка опубликовала фотографию, на которой позирует без грамма макияжа и в одном махровом халате.

Ранее мы писали, что Андраде похвасталась фото в коротких шортах. На опубликованных в соцсети кадрах Андраде позирует в желтом наряде, корсете и мини-шортах, эффектно вставая с мотоцикла. Специально для этого красотка до неприличия задрала ногу, после чего эффектно продефилировала на камеру.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".