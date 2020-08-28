Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась роскошной фигурой в корсете

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Мишель стояла в черных джинсах и корсете, который сливался с цветом ее кожи. Издалека кажется, что красотка позирует совсем обнаженной. Кроме этого, девушка выгнулась, придав пикнатности фото.

«Уже долгое время хотела пойти на растяжку, но не решалась, потому что от последнего раза, когда меня тянули, остались не самые приятные и комфортные ощущения», - поделилась артистка своим опытом с поклонниками, добавив, что с того момента растяжка ассоциировалась у нее со словом «боль».

Теперь же девушка вернулась к занятиям с новым тренером и все пошло как по маслу.

«Наша цель - быть в здоровом теле без травм, без боли, а если боль присутствует, то она должна быть максимально комфорта и терпима», - рассказала Мишель.

За три часа ее фото оценили более 13 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов.

«Нереальная», «Повезло твоему парню», «Самая красивая», «Какая прекрасная», «Мишелька мы уже соскучились за новыми треками», «Какая дама», «Ты - словно яркая горящая звезда, Все время даришь чудо вдохновенье», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андраде сверкнула упругостями в пикантных позах: идеальный ракурс.

Как сообщала Politeka, Андраде распахнула пиджак и показала, чем может соблазнить мужчин: "А куда подевалась милая девочка?".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде подразнила бюстом в тесном корсете: «Сладенькая».