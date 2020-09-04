22-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, подразнила публику откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись впечатлениями от участия в мюзикле "Ритм", автором которого стал Дмитрий Монатик. К слову, в процессе были задействованы еще 12 украинских артистов, помимо Мишель.

Андраде предстала на фото в рваном фиолетовом топе и черных кожаных штанах. Дерзкая брюнетка повернулась к камере спиной, подняв одно плечико к подбородку, и кинув игривый взгляд в объектив. Ее волосы при этом были влажными из-за укладки.

"Ууу⚡️ я под впечатлением, до сих пор! #РИТМ", - подписала кадр звезда.

Одной из первых пост прокомментировала приемная дочь Потапа - Наташа Горовая. Девушка написала: "Боже!!!! Кто это такой красивый????❤️"

Другие пользователе не отстали от нее и также засыпали певицу комплиментами:

"Хорошааааа🔥"

"Куколка 💕"

"Стиль исполнения как в этой песне очень вам идет😍👏"

"Мишель я тебя обожаю 😍"

"Мишель влажная как тропики 😍"

"Да РИТМ это что то суперское!!! Просто бомба!"

"Фрагмент с Вами, Мишель, лучший из всего мюзикла👌👌👌"

"Костюм у Бритни Спирс из клипа. l’m slave 4 U одолжили 😄"

Ранее мы сообщали, Мишель продемонстрировала формы, стянутые в корсет цвета молочного шоколада. Сверху девушка накинула розовый пиджак, который прочем изысканно распахнула.

"Ловлю летние лучи ✨", - подписала кадры звезда.

"а куда подевалась милая девочка? )))"; "Это самая красивая артистка Украины - точно!"; "Божечки😍"; "Мишелька, ты очень офигенная, сладенькая и красивая! :)", - отреагировали поклонники.

Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».