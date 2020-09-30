23-річна українська співачка Мішель Андраде вразила несподіваною заявою та зухвалим образом

Як передає Politeka.net, фаворитка репера Потапа опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій сукні без ліфчика, блиснувши спокусливими обрисами (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Розкішний лук доповнили великі сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами в білій оправі.

Гаряча брюнетка ефектно задерла руки й кокетливо подивилася в камеру, продемонструвавши всі принади своєї фігури.

Представлені кадри є тизером чергового кліпу Мішель, який обіцяє бути мегаекстремальним. У підписі зірка підняла завісу над тим, що чекає публіку в її новій роботі.

"Хотіла поділитися з вами, що завдяки кліпу спробувала дуже багато вперше! Наприклад, перший раз літала на такому літаку, поруч з пілотом!

І звичайно ж, я стала chica piloto - я керувала літаком! Зробила поворот 360! Ми поїхали на кар'єр, шалено красивий, затягла з собою нашого гримера і стрибнули - 11 метрів висоти і 2 секунди польоту.. fue muy extremo А ще був парашут! Чи змогла я стрибнути з нього? Побачите все в кліпі 🦋", - повідомила Андраде.

Однією з перших відео прокоментувала донька Потапа - Наталія Горова. Дівчина написала: "Який пост ❤️⠀ яка ж ти sexy chica ❤️"

Користувачі також не залишилися осторонь, засипавши співачку компліментами:

"Omg, я просто була в шоці від тизера😍, а що ж буде в кліпі, аййй 🔥 🔥 🔥 "

"Аааааа просто екстрим за екстримом 🙈"

"Кайф🔥"

"Вже котрий день Мішель ти знущаєшся над нами цими тизерами😭 просто швидше б побачити 💕 😍 "

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

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